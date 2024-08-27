Kuaförler ve güzellik merkezleri pazar günleri açık olabilecek

Ticaret Bakanlığı, kuaför ve güzellik salonlarının izin günlerine ilişkin talep ve önerileri dikkate aldı. Pazar günleri kuaför ve güzellik merkezlerinin açık olabileceğine karar verdi. Berberler için ise pazar günleri kapalı olacak.

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