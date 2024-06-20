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Kriminal hakim açığa alındı! Yasak aşk, uyuşturucu partisi, rüşvet...

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 00:13
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adana'da görev yapan Hakim gül a. Hakkında inceleme başlattı. Nedeni ise, hakime yöneltilen, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvet iddiaları. Ayrıntıları A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı. İşte detaylar…
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