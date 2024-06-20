Kriminal hakim açığa alındı! Yasak aşk, uyuşturucu partisi, rüşvet...

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adana'da görev yapan Hakim gül a. Hakkında inceleme başlattı. Nedeni ise, hakime yöneltilen, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvet iddiaları. Ayrıntıları A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı. İşte detaylar…

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