Konut kampanyasına e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılacak? A Haber muhabiri anlattı

Milyonlarca vatandaşta heyecan uyandıran sosyal konut projesine başvurular bugün sabah saatlerinde başladı. Başvuru yapmak için öncelikle e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek ve sonrasında belirtilen banka hesabına başvuru ücreti yatırılıp başvuru tamamlanacak. e-Devlet sürecini A Haber muhabiri Filiz Uçan canlı yayında tek tek anlattı.

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