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Konut kampanyasına e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılacak? A Haber muhabiri anlattı

A Haber
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Giriş: 14.09.2022 13:37
Milyonlarca vatandaşta heyecan uyandıran sosyal konut projesine başvurular bugün sabah saatlerinde başladı. Başvuru yapmak için öncelikle e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek ve sonrasında belirtilen banka hesabına başvuru ücreti yatırılıp başvuru tamamlanacak. e-Devlet sürecini A Haber muhabiri Filiz Uçan canlı yayında tek tek anlattı.
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