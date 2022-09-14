14 Eylül 2022, Çarşamba
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Konut kampanyasına e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılacak? A Haber muhabiri anlattı
Milyonlarca vatandaşta heyecan uyandıran sosyal konut projesine başvurular bugün sabah saatlerinde başladı. Başvuru yapmak için öncelikle e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek ve sonrasında belirtilen banka hesabına başvuru ücreti yatırılıp başvuru tamamlanacak. e-Devlet sürecini A Haber muhabiri Filiz Uçan canlı yayında tek tek anlattı.