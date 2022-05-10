10 Mayıs 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Konut finansmanı için yeni destek paketi! Konut projesinin detayları belli oldu
Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından konut alım-satımını kolaylaştıracak üç yeni paket açıkladı. İlk kez konuk alacaklar için faiz oranı da yüzde 0,99'a indirildi. Hal ve perakende kanunu çalışmasının bitmek üzere olduğunu da vurgulayan Erdoğan, stokçuluk cezalarını yeniden düzenlediklerini söyledi.