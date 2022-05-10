Konut finansmanı için yeni destek paketi! Konut projesinin detayları belli oldu

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından konut alım-satımını kolaylaştıracak üç yeni paket açıkladı. İlk kez konuk alacaklar için faiz oranı da yüzde 0,99'a indirildi. Hal ve perakende kanunu çalışmasının bitmek üzere olduğunu da vurgulayan Erdoğan, stokçuluk cezalarını yeniden düzenlediklerini söyledi.

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