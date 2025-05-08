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Komisyonda korsan eylem! CHP’liler masaları yumrukladı

Komisyonda korsan eylem! CHP'liler masaları yumrukladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.05.2025 23:04
Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına getirilen erişim engeli, Meclis’teki Dijital Mecralar Komisyonu toplantısında da gerilime neden oldu. Google temsilcilerinin katıldığı toplantıda CHP’li milletvekilleri eylem yaptı. Sıra kapaklarına vurarak tepki gösteren vekillerin, Google temsilcilerini konuşmamaları yönünde tehdit ettiği öne sürüldü.
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Komisyonda korsan eylem! CHP’liler masaları yumrukladı
Komisyonda korsan eylem! CHP’liler masaları yumrukladı
Komisyonda korsan eylem! CHP'liler masaları yumrukladı
İmamoğlu’nun hesabına erişim engeli!
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