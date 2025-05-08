Komisyonda korsan eylem! CHP’liler masaları yumrukladı

Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına getirilen erişim engeli, Meclis’teki Dijital Mecralar Komisyonu toplantısında da gerilime neden oldu. Google temsilcilerinin katıldığı toplantıda CHP’li milletvekilleri eylem yaptı. Sıra kapaklarına vurarak tepki gösteren vekillerin, Google temsilcilerini konuşmamaları yönünde tehdit ettiği öne sürüldü.

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