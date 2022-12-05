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Kocaeli ve Sakarya'da Kökünü Kurutma Operasyonu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu

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Giriş: 05.12.2022 08:41
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kocaeli'de gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu" sonrası açıklamalarda bulundu.
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