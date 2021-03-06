06 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kısıtlamasız ilk cumartesi | Kafeler ve restoranlar açık! Meydanlar hareketli

Kısıtlamasız ilk cumartesi | Kafeler ve restoranlar açık! Meydanlar hareketli

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.03.2021 09:13
Güncelleme:06.03.2021 09:16
Aylar sonra kısıtlamasız ilk cumartesi. Bugün hiçbir ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıyor. İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi restoran ve kafeler açık, meydanlarda hareketlilik başladı. Kafeler faaliyetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürüyor. İstanbul turuncu renk ile yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Yüksek riskli İstanbul'da hedef mavi kategori. İstanbul’daki son durumu A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı. Trabzon ise çok yüksek risk grubundaki iller arasında yer alıyor. Sokak kısıtlaması saat 21'de tekrar başlayacak. Trabzon’daki son durumu ise A haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım anlattı

İstanbul’da korkutan manzara!
İstanbul’da korkutan manzara!
2021 yılının adı belli oldu!
2021 yılının adı belli oldu!
Bitlis’te helikopter faciası!
Bitlis’te helikopter faciası!
Geriye 3 emanet bıraktı!
Geriye 3 emanet bıraktı!
Kısıtlamasız ilk cumartesi! İşte son durum
Kısıtlamasız ilk cumartesi! İşte son durum
Türkiye'den Somali'ye taziye mesajı
Türkiye'den Somali'ye taziye mesajı
Bingöl'deki 11 şehidimizin yarım kalan hikayeleri...
Bingöl'deki 11 şehidimizin yarım kalan hikayeleri...
CHP'li isimden küfürler savurdu
CHP'li isimden küfürler savurdu
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
İşte düşen helikopterle ilgili ilk rapor
İşte düşen helikopterle ilgili ilk rapor
Ankara Valiliğinden ekmek zammı açıklaması
Ankara Valiliğinden "ekmek zammı" açıklaması
İstanbul'da korkutan manzara!
İstanbul'da korkutan manzara!
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ