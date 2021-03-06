Kısıtlamasız ilk cumartesi | Kafeler ve restoranlar açık! Meydanlar hareketli

Aylar sonra kısıtlamasız ilk cumartesi. Bugün hiçbir ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıyor. İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi restoran ve kafeler açık, meydanlarda hareketlilik başladı. Kafeler faaliyetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürüyor. İstanbul turuncu renk ile yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Yüksek riskli İstanbul'da hedef mavi kategori. İstanbul’daki son durumu A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı. Trabzon ise çok yüksek risk grubundaki iller arasında yer alıyor. Sokak kısıtlaması saat 21'de tekrar başlayacak. Trabzon’daki son durumu ise A haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım anlattı