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'Kiralık medya' polemiği A Haber'de yorumlandı!

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Giriş: 25.07.2023 01:14
CHP, Halk TV ile sözleşmesini tek taraflı feshetmesi sonrası CHP Genel Merkezi, CHP’li belediyelere genelge göndererek karara uymalarını istedi. CHP'den yapılan açıklamada Halk TV ile tüm ilişkilerin sonlandığı belirtilirken bu durum "Bay Kemal intikam alıyor" şeklinde yorumlandı. Halk TV'den karşı açıklama geldi, "Taviz vermeyeceğiz" denildi. Yaşananlara Sözcü'den kovulan Yılmaz Özdil tepki gösterdi ve "Türk basın tarihinin en hazin belgesi" dedi. Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’na karşı yaptığı bu ‘operasyon’ sonrası paçayı kurtarmak isteyen ‘satılık kalemler’ birbirlerini satmaya başladılar bile. “Fondaş medyanın imtiyaz sahibi Mahiroğlu’nun buralara nasıl geldi, Halk TV-CHP arasında neler oluyor, ipler neden koptu?” gibi sorular A Haber’de cevap buldu.
’Kiralık medya’ polemiği A Haber’de yorumlandı!
'Kiralık medya' polemiği A Haber'de yorumlandı!
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