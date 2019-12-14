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14.12.2019
Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki ziyareti CHP'yi karıştırdı! Aralarında Hüseyin Avni Mutlu da vardı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, FETÖ’ye yardım suçundan mahkûm olan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu’nun başını çektiği İstanbul Platformu’nun konuğu olması partide eleştirilere neden oldu.
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