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Kılıçdaroğlu gençlerin bursunu iptal ettirdi! Sözde 'Demokrat Amca' bakın neler yapmış

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 02.07.2021 01:41
Güncelleme:02.07.2021 02:23
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabında kendisini 'Demokrat Amca' olarak tanımlayarak gençlere yönelik algı yapma girişiminde bulundu. Arşivler ise Kılıçdaroğlu'nun partisinin gençlerin faydasına olan eylemlere karşı çıktığını gösteriyor. Cumhuriyet gazetesinin yayınladığı haberde binlerce öğrencinin faydalandığı bursun CHP'nin Anayasa Mahkemesine açtığı dava sonucu iptal edilmişti. Aynı CHP bu kez de gençlerin milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürülmesine karşı çıkmıştı.

A Haber ekranında yayınlanan 'Memleket Meselesi' programında kendisini 'Gençlerin Demokrat Amcası' olarak tanımlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imaj çalışmasını arşivdeki kirli dosyalar bozdu.

Kılıçdaroğlu, döneminde CHP'nin belediyelerden binlerce yükseköğretim bursu alan öğrencinin desteğini Anayasa Mahkemesine başvurup iptal ettirmişti. Aynı CHP gençlerin milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürülmesine de karşı çıkmıştı.

"CHP GENÇLERİ SİYASETTEN SOĞUTUYOR"

Programa katılan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

31 yaşında genç bir vekil olarak Meclis'te olduğuna dikkat çeken Özboyacı: "Türkiye'nin en büyük potansiyeli genç nüfusu, şunu gözden kaçırıyor muhalefet, gençlere ulaşmak istiyorsanız onlara gerçek ve somut şeyler önermelisiniz. Ben 31 yaşında bir genç olarak şunu söylemek istiyorum, Türkiye'de gençler dünyaya çok açıklar, kendilerini geliştirmeye çok açıklar. Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu niteliksiz muhalefet. Ben bugüne kadar 18-19 yıldır CHP'nin eller tutulur, vatanda millete faydalı bir tane fikir ve projesini hatırlamıyorum. Bize somut, gelecekte vaad edecek bir proje sunamıyorlar. Bizi o kadar yalan stratejileriyle boğuyorlar ki gençleri siyasetten soğutuyorlar." ifadelerini kullandı.

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