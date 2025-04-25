Kentsel dönüşüm nasıl hızlandırılabilir? Riskli yapı tespiti nasıl yapılır?

İstanbul, 6.2'lik depremden sonra “Büyük İstanbul Depremine” hazır mı sorusuyla yüzleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul için vaktin daraldığını belirterek polemiği bırakıp “İstanbul için el ele verelim, gelin İstanbul'u hep birlikte kurtaralım" dedi. Uzmanlar senelerdir Marmara Denizi'nde yaşanacak bir depreme karşı halkı ve yetkilileri uyarıyor. Peki, tüm yaşananlara ve uyarılara rağmen kentsel dönüşümde neden yol alınamıyor? Halk kentsel dönüşüme neden mesafeli, binaların yenilenme süreci nasıl olmalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan kentsel dönüşüm uzmanı mimar Nihat Şen değerlendirdi.

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