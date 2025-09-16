16 Eylül 2025, Salı

Kenan Tekdağ’a ev hapsi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 15:18
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturmasında, şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklanırken, Kenan Tekdağ’a ev hapsi cezası verildi.
