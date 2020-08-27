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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan uçak fabrikası hakkındaki sözleri belgeyle yalanlandı

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Giriş: 27.08.2020 22:24
Güncelleme:27.08.2020 22:33
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kayseri'de 1925 yılında uçak fabrikasının kurulduğunu biliyorlar mı acaba? Bunların nasıl yok olduğunu, kimler tarafından yok edildiğini biliyorlar mı acaba?" iddiasında bulunmuştu. Uçak fabrikaları ise CHP Sivas Milletvekili Şemsettin Günaltay’ın başbakan olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 18. Hükümeti döneminde kapatıldı.
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