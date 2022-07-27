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Kaybolan camiler ajanların arşivinden çıktı! Osmanlı yadigarı kayıp camilerin izi sürülüyor

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Giriş: 27.07.2022 16:41
İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı İmparatorluğu döneminde şehrin farklı noktalarına camiler inşa edildi. Ancak Osmanlı yadigarı bu tarihi miraslardan 400'ü kayıp. İttihat-Terakki döneminde camiler kaybolmaya başladı. 1930'lu yıllardaki tek parti döneminde sayı hayli arttı. Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği, geçmiş yıllarda İstanbul'a gelen yabancı ajanların çektiği fotoğraflardan kayıp eserlerin izini sürdü ve 22 camiyi yeniden ihya etmeyi başardı.
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