27 Temmuz 2022, Çarşamba
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Kaybolan camiler ajanların arşivinden çıktı! Osmanlı yadigarı kayıp camilerin izi sürülüyor
İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı İmparatorluğu döneminde şehrin farklı noktalarına camiler inşa edildi. Ancak Osmanlı yadigarı bu tarihi miraslardan 400'ü kayıp. İttihat-Terakki döneminde camiler kaybolmaya başladı. 1930'lu yıllardaki tek parti döneminde sayı hayli arttı. Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği, geçmiş yıllarda İstanbul'a gelen yabancı ajanların çektiği fotoğraflardan kayıp eserlerin izini sürdü ve 22 camiyi yeniden ihya etmeyi başardı.