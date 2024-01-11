11 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Katiller sürüsü İsrail için hesap vakti! İşlediği suçlar mahkemede tek tek sayıldı

Katiller sürüsü İsrail için hesap vakti! İşlediği suçlar mahkemede tek tek sayıldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.01.2024 13:13
İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Lahey’de yargılanmasına başladı. Uluslararası Adalet Divanı’na yapılan sunumda, “İsrail isteyerek Gazze’de insanların üzerine koyduğu temizlik şartları şüpheler uyandırıyor. Bölgede yatak, kıyafet ve temiz su kaynaklarına erişim konusunda büyük sorunlar yaşanıyor. Yemek yapmak malzemeler ve düzenli şekilde içmek için su kaynakları bulunmuyor. Gazze’nin büyük oranda enfeksiyonel hastalıklarla savaştığını görüyoruz.” ifadeleri dikkat çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İran’daki saldırıda yeni gelişme!
İran'daki saldırıda yeni gelişme!
Harekatta telefon kullanımı yasaklandı!
Harekatta telefon kullanımı yasaklandı!
Gazetecilerin oteline saldırı!
Gazetecilerin oteline saldırı!
İsrail için hesap vakti! Suçlar tek tek sayıldı
İsrail için hesap vakti! Suçlar tek tek sayıldı
MİT hangi ülkenin casuslarını yakaladı?
MİT hangi ülkenin casuslarını yakaladı?
Külliye’de sürpriz zirve!
Külliye'de sürpriz zirve!
Mesajlaşma programı uyarısının perde arkası!
Mesajlaşma programı uyarısının perde arkası!
Öğretmenlerden CHP’ye protesto!
Öğretmenlerden CHP'ye protesto!
Kahire’de ateşkes kararı çıkar mı?
Kahire’de ateşkes kararı çıkar mı?
Kademeli emeklilik çalışması var mı?
Kademeli emeklilik çalışması var mı?
NASA’nın verileriyle acı tablo!
NASA'nın verileriyle acı tablo!
MHP hangi ilde kimi aday gösterdi?
MHP hangi ilde kimi aday gösterdi?
Daha Fazla Video Göster