11 Ocak 2024, Perşembe
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Katiller sürüsü İsrail için hesap vakti! İşlediği suçlar mahkemede tek tek sayıldı
İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Lahey’de yargılanmasına başladı. Uluslararası Adalet Divanı’na yapılan sunumda, “İsrail isteyerek Gazze’de insanların üzerine koyduğu temizlik şartları şüpheler uyandırıyor. Bölgede yatak, kıyafet ve temiz su kaynaklarına erişim konusunda büyük sorunlar yaşanıyor. Yemek yapmak malzemeler ve düzenli şekilde içmek için su kaynakları bulunmuyor. Gazze’nin büyük oranda enfeksiyonel hastalıklarla savaştığını görüyoruz.” ifadeleri dikkat çekti.