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Katil İsrail'in savaş suçunu A Haber canlı yayında görüntüledi! Peş peşe fosfor bombası atıldı

A Haber
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Giriş: 17.11.2023 10:02
Katil İsrail’in Gazze soykırımında 42. gün. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Barış Yar son gelişmeleri bölgeden aktardı. Canlı yayında katiller sürüsü peş peşe Gazze'nin üzerine fosfor bombası attı.
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