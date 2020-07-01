Katil Esad koltuğu bırakıyor mu? Gazeteci-Yazar Turan Kışlakçı’dan A Haber’e özel açıklamalar

Suriye'de 9 yıl süren iç savaş sonrası masumların kanı eline bulaşan katil Esad'ın iktidarı bırakacağı ve ismi henüz belli olmayan bir ülkeye sığınacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. O iddianın sahibi olan Gazeteci-Yazar Turan Kışlakçı A Haber canlı yayınına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu ve detayları aktardı.

SURİYE'NİN YENİDEN İMARI

Gazeteci-Yazar Turan Kışlakçı, "Suriye'nin yeniden imar çalışmaları dün Brüksel'de başladı. Birçok ülkenin katılımıyla yapılan görüşmelerin 1 hafta süreceği belirtiliyor. Bununla ilgili çalışmalar aylardır sürüyordu ve Brüksel'de toplantılar başladı. Ben aldığım bilgileri 3 noktadan teyit ettirdim." ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN MUHALİFLERE TEKLİFİ

Turan Kışlakçı, "Rusya yaklaşık olarak 2 haftadır muhalif liderlerle görüşmeler yapıyor. Bu isimlere 'Rusya size ne önerdi ve ne teklif etti?' sorusunu yönelttim. Aldığım cevap ise 'Esad artık Suriye'nin birliğini sağlayacak bir isim değil. Onun yerine alternatif isim bakıyoruz. Bir geçiş süreci olacak ve bu noktadan sonra Suriye'nin yeniden yapılanması konusunda çalışmalar olacak.' teklifi yapılmış." dedi.

ANLAŞMA YAPILDI

Gazeteci Kışlakçı, "Dün Körfez ülkelerinden birinin başbakan yardımcısından aldığım bilgiye göre; Bir anlaşma yapıldı Esad'ın gitmesi konusunda. Körfez'de bir ülkeye yerleşecek ve bu konuda da hemen hemen anlaşmaya varıldı. Ve bunu burada paylaşıyorum. Bu anlaşmayı yürütenler arasında şu anda Esad'a muhalif olan bir ülke de var." şeklinde konuştu.

REJİM İÇERİSİNDE ÇATLAK

Kışlakçı, "Rusya aylardır Esad'ın bırakması gerektiği konusunda kararlı ama buna İranlı yetkililer itiraz ediyor. Başından beri Esad'ı tutan İranlı yetkililer oldu. Suriye rejimi içerisinde de sıkıntılar başladı. Esad'a yakın olan ekipler ve aşiretler ayrıldıklarını duyurmuştular. Yaklaşık 10 yıldır süren savaşı dile getirdiler ve 'Artık yeter.' restini çektiler. Durzi ve Nuseyri aileler de Esad'ın artık geri çekilmesini istiyorlar. " şeklinde konuştu.