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Katar Emiri Ankara'da! Resmi törenle karşılandı

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Giriş: 26.11.2020 14:04
Güncelleme:26.11.2020 14:08
Son dakika haberi... Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı için Ankara'ya geldi. El Sani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Detayları A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı"na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Katar Emiri El Sani'yi resmi törenle karşıladı.

İŞTE ELE ALINACAK KONULAR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani'nin Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret kapsamındaki toplantıda, Türkiye ve Katar arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Toplantıda, stratejik ortaklık temelinde gelişen iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

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