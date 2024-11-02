Kasım indirimleri baş döndürüyor! Dolandırıcıların indirim siteleri

Kasım ayının gelmesiyle alışveriş çılgınlığı da başlamış durumda. İndirim fırsatlarından yararlandığına sevinen sadece tüketici değil. Dolandırıcılar da kendilerine gün doğduğunu düşünüyor ve akıl almaz yöntemlerle tüketiciyi tuzağa düşürüyor.

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