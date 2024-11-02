02 Kasım 2024, Cumartesi
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Kasım indirimleri baş döndürüyor! Dolandırıcıların indirim siteleri

Kasım indirimleri baş döndürüyor! Dolandırıcıların indirim siteleri

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 09:05
Kasım ayının gelmesiyle alışveriş çılgınlığı da başlamış durumda. İndirim fırsatlarından yararlandığına sevinen sadece tüketici değil. Dolandırıcılar da kendilerine gün doğduğunu düşünüyor ve akıl almaz yöntemlerle tüketiciyi tuzağa düşürüyor.
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Kasım indirimleri baş döndürüyor!
Kasım indirimleri baş döndürüyor!
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