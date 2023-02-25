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Karbonfiber sargı hayat kurtardı! Karbon sargı nasıl uygulanır?

A Haber
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Giriş: 25.02.2023 12:51
Uzmanlar binaları güçlendirme yöntemi olarak karbonfiberi de tavsiye ediyor. Peki, deprem anında binayı tahliye etmenize bile gerek bırakmayan karbonfiber sargı nedir? İşte tüm detaylar…
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Karbon sargı nasıl uygulanır?
Karbon sargı nasıl uygulanır?
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