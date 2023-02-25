Karbonfiber sargı hayat kurtardı! Karbon sargı nasıl uygulanır?

Uzmanlar binaları güçlendirme yöntemi olarak karbonfiberi de tavsiye ediyor. Peki, deprem anında binayı tahliye etmenize bile gerek bırakmayan karbonfiber sargı nedir? İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN