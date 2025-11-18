18 Kasım 2025, Salı

Karadağ'da gerçek ortaya çıktı! Vizede geri adım
Karadağ'da gerçek ortaya çıktı! Vizede geri adım

Karadağ’da gerçek ortaya çıktı! Vizede geri adım

Giriş: 18.11.2025 15:00
Karadağ, 2 Türk'ün bıçaklama olayına karışmasının ardından Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasını askıya almıştı. Türk vatandaşların olayda masum olduğunun kanıtlanmasının ardından Montenegro hükümeti geri adım attı. Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasını askıya alma kararının iptal edileceğini duyurdu.
