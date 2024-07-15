Kara geceden demokrasi zaferine! 15 Temmuz’da TÜRKSAT’ta yaşananlar

Son dakika haberleri... 15 Temmuz gecesi hedef noktalardan biri de TÜRKSAT’tı. O gece TÜRKSAT'ta neler yaşandı? Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN