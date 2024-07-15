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Kara geceden demokrasi zaferine! 15 Temmuz’da TÜRKSAT’ta yaşananlar

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 15.07.2024 08:52
Güncelleme:15.07.2024 09:42
Son dakika haberleri... 15 Temmuz gecesi hedef noktalardan biri de TÜRKSAT’tı. O gece TÜRKSAT'ta neler yaşandı? Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı.
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