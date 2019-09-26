Kandilli Rasathanesi'den İstanbul depremiyle ilgili son dakika açıklaması: Bundan sonraki süreçte... |Video
'BÜYÜK DEPREMİN ÖNCÜSÜ DİYEMEYİZ'
Aslı Doğru, "Meydana gelen depremin büyük Marmara depreminin tetikçisi olabilir mi? sorusuna ise "1999 yılında beri ardından bütün bilim insanlarının ortak bir görüşü var; Marmara Denizi'nde Kuzey Anadolu fayının enerji biriktirdiği yönünde. Dolayısıyla biz Marmara Denizi'nde büyük bir deprem bekliyoruz. Ancak şu dakika itibariyle bu depremin büyük depremin öncüsü olabilir dememiz mümkün değil. Ancak tabii ki herkes teyakkuzda olsun" şeklinde yanıt verdi.
ÖNEMLİ BİR TEST OLDU
Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat ise depremin çok önemli bir test olduğunu belirterek, "Orta büyüklükte bir depremde bu coğrafyada özellikle kıyısı olan Tekirdağ ve İstanbul için önemli bir test oldu. Bu testte ne kadar başarılı olduğumuzu sizin takdirinize sunuyoruz. Kısmen de olsa yapısal hasarlı binalar var. Bazı mühendislik yapılarında problemler var. İletişimde sıkıntılar oldu ve de trafikte sıkıntılar oldu. Dolayısıyla bu gelecek büyük deprem için de çok iyi bir test oldu." dedi.
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Bulut ise, "'Geçenlerde meydana gelen depremden bu yana bizim alışıla gelmiş, ana şok artçı şok ilişkisine bağlı bir düşüş yaşanmadı. Orta düzeyde devam etti depremler. Sonrasında böyle bir deprem yaşadık. 20 yıldır bu bölgede buna benzer bir aktivitesi yaşanmamıştı. Bu açıdan temkinli olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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