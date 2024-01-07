07 Ocak 2024, Pazar
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Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti, Antalya'da CHP'ye gözdağı verdi: Oyumuzu vermeyiz
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken İYİ Parti'den istediğini bulamayan CHP, Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak kurmak için çalışma yürütürken; Antalya'da DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Özgür Özel'e adeta gözdağı verdi. Bakırhan, CHP'li Muhittin Böcek'in DEM Parti'ye salon vermediğini söyleyerek "Oyumuzla saltanat kuracaksın ama salon vermeyeceksin. Asla oy vermeyiz." dedi.