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Kademeli normalleşme 1 Mart'ta! Normalleşme nasıl olacak? Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Türkiye'de normalleşme için gözler 1 Mart tarihine çevrildi. Kademeli normalleşmeye sayılı günler kala Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Masada hangi konular var? Normalleşme nasıl olacak? Detayları A Haber editörü Hakan Bacaksız aktardı.
Türkiye'de normalleşme için gözler 1 Mart tarihine çevrildi. Kademeli normalleşmeye sayılı günler kala Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Masada hangi konular var? Normalleşme nasıl olacak? Detayları A Haber editörü Hakan Bacaksız aktardı.