Kademeli normalleşme 1 Mart'ta! Normalleşme nasıl olacak? Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Türkiye'de normalleşme için gözler 1 Mart tarihine çevrildi. Kademeli normalleşmeye sayılı günler kala Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Masada hangi konular var? Normalleşme nasıl olacak? Detayları A Haber editörü Hakan Bacaksız aktardı.

Türkiye'de normalleşme için gözler 1 Mart tarihine çevrildi. Kademeli normalleşmeye sayılı günler kala Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Masada hangi konular var? Normalleşme nasıl olacak? Detayları A Haber editörü Hakan Bacaksız aktardı.