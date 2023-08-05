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Kabine pazartesi günü Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor

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Giriş: 05.08.2023 21:30
Son dakika haberleri... Pazartesi günü gözler Külliye'de olacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Kabine'nin gündemindeki en önemli başlıklar arasında Tahıl Koridoru'nun geleceği ve dış yatırım odaklı ekonomi planı olacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasında Kabine kararlarını açıklaması bekleniyor.
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