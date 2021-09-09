İzmir'in kurtuluşunun 99. yılı! SOLOTÜRK'ten İzmir semalarında gösteri uçuşu

Bugün İzmir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü. İzmir semalarında 'SOLOTÜRK' gösteri uçuşu yaptı. İzmir semalarında Türk jetlerinin gösterisini vatandaşlar ilgiyle takip etti. Gelişmeleri bölgede bulunan ve kutlamaları takip eden A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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