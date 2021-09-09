09 Eylül 2021, Perşembe
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İzmir'in kurtuluşunun 99. yılı! SOLOTÜRK'ten İzmir semalarında gösteri uçuşu
Bugün İzmir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü. İzmir semalarında 'SOLOTÜRK' gösteri uçuşu yaptı. İzmir semalarında Türk jetlerinin gösterisini vatandaşlar ilgiyle takip etti. Gelişmeleri bölgede bulunan ve kutlamaları takip eden A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.