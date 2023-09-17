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İzmir'de helikopter baraja düştü! İşte bölgede son durum

A Haber
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Giriş: 17.09.2023 08:42
İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale eden helikopter düştü. Dört mürettebattan biri sağ olarak kurtarılmış olup, diğer üç mürettebatımızı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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