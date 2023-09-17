İzmir’de helikopter baraja düştü! İşte bölgede son durum

İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale eden helikopter düştü. Dört mürettebattan biri sağ olarak kurtarılmış olup, diğer üç mürettebatımızı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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