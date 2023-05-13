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İZMİR 2023 SEÇİM SONUÇLARI! YSK İZMİR anlık seçim sonuçları ve oy oranları! AK Parti, MHP, CHP ne kadar, yüzde kaç oy aldı?

İHA
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Giriş: 13.05.2023 17:37
İZMİR seçim sonuçlarına yönelik detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Oy kullanma işlemlerinin sona ermesi ve seçim yasaklarının kaldırılması sonrasında sayım işlemlerine geçilecek. Seçmenler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından cumhurbaşkanı adayına oy verecek. Peki, AK Parti, MHP, CHP ne kadar, yüzde kaç oy aldı? İşte, YSK İZMİR anlık seçim sonuçları ve oy oranları!

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy kullanan seçmenler İzmir'da hangi partinin ne kadar oy aldığını merak ediyor. İzmir seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından yakından takip edilecek. İşte, YSK İZMİR anlık seçim sonuçları ve oy oranları!

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