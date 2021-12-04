04 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Partililer Akşener'e soru sormak isteyen vatandaşı tartakladı

İYİ Partililer Akşener'e soru sormak isteyen vatandaşı tartakladı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.12.2021 22:04
Güncelleme:04.12.2021 22:09
Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Amasya'da mitinginde bir skandal daha yaşandı. Miting sonrası bir vatandaş Akşener'e soru sormak istese de İYİ Partililer tarafından alandan uzaklaştırıldı. Bir partilinin vatandaşa "yalancı" diyerek parmak salladığı görülürken, bir diğer partili ise "Ben cevap vereyim ister misin?" şeklinde tehditkar ifadelerle vatandaşı itti.

Yavuz Selim Meydanı'nda halka seslenen Meral Akşener'i dinledikten sonra kendisine 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde kullandığı "Başbakan olacağım" sözünü hatırlatıp "Ben 6 ay sonra başbakan olacağım dediniz" ifadesini kullanan Yusuf Yancı, Akşener'den "6 ay demedim. Kardeşim, yalan söylüyorsun" cevabını aldı. Sorusunu devam ettirmek isterken çevredeki partililerin önce sözlü tepkilerine sonrasında da tartaklamasına maruz kalan evli ve 2 çocuk babası Yancı, yaşananlardan ve yalancılıkla suçlanmasından büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Akşener'e "Siyasi kriz yokken niçin böyle söylediniz. Çünkü 6 ay sonra ola ola darbe girişimi oldu. Acaba siz darbecilerden başbakanlık görevinin tebligatını mı aldınız?" şeklinde soru sormayı sürdürmek isterken sözünün tamamlamasına izin verilmediğini anlatan Yancı, iddialarının kayıtlarda mevcut olduğunu öne sürdü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İYİ Partililer Akşener’e soru sormak isteyen vatandaşı tartakladı
İYİ Partililer Akşener'e soru sormak isteyen vatandaşı tartakladı
Başkan Erdoğan’a bombalı tuzak girişimi nasıl engelledi?
Başkan Erdoğan'a bombalı tuzak girişimi nasıl engelledi?
Başkan Erdoğan’a bombalı tuzak! Valilikten ilk açıklama geldi
Başkan Erdoğan'a bombalı tuzak! Valilikten ilk açıklama geldi
Başkan Erdoğan’a bombalı tuzak önlendi
Başkan Erdoğan'a bombalı tuzak önlendi
İşte günün koronavirüs tablosu
İşte günün koronavirüs tablosu
Başkan Erdoğan’dan Siirt’te önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Siirt'te önemli açıklamalar
SİHA’lara AB ve NATO üyesi ülkeler ilgi duyuyor
SİHA'lara AB ve NATO üyesi ülkeler ilgi duyuyor
A Haber operasyon bölgesinde
A Haber operasyon bölgesinde
Mersin şehidini uğurladı!
Mersin şehidini uğurladı!
Türkiye’nin ilk çinko fabrikası açıldı
Türkiye'nin ilk çinko fabrikası açıldı
Başkan Erdoğan: Bu kadar kişiyi toplayamadın
Başkan Erdoğan: Bu kadar kişiyi toplayamadın
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster