İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit ağabeyinden özür dilemedi! Bu tweet ne olacak Türkkan?

Son dakika haberleri... İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl ziyareti esnasında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e ağza alınmayacak ifadeler kullanması sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Türkkan gün boyu kendisini savunmaya çalışmış, söz konusu skandalı örtmeye çalışmıştı. Kamuoyu tepkisine mağlup olan Türkkan yarım ağızla özür videosu yayınladı. Türkkan'ın özür videosunda şehit ağabeyi Tahir Gümren'den özür dilememesi dikkat çekti. İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın özür videosunun ardından gün içinde yaptığı paylaşımlar akıllara geldi. İşte detaylar...