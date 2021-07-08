İYİ Parti'li İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'dan belediye çalışanlarına eziyet!

İYİ Parti'li Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, çalışanlarına yaptığı baskı ve vicdanları yaralayan cezalarıyla kamuoyunun gündeminden düşmüyor. İP'li Başkan Kaya, belediyenin insan kaynakları müdürü Esen Ekiz'i tuvaleti bile olmayan temizlik şantiyesine göndermişti. Bununla yetinmeyen Aytekin Kaya, şimdi de eşi Emre Ekiz'i 5 Temmuz'dan itibaren İncirliova İlçe Mezarlığı'nda görevlendirildi. Ekiz, oda olmayınca mezarlıkta musalla taşının yanındaki bankta oturarak mesaisini tamamlıyor.

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