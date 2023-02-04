04 Şubat 2023, Cumartesi
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İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı! Rüşvet skandalı sonrası görevden alındı
Çanakkale’nin Gökçeada İlçesi’nde büyük imar yolsuzluğu sonrası gözaltına alınan aralarında İYİ Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin ve İmar Müdürü Seval Duran’ın da bulunduğu 5 şüpheli Adliye’ye sevk edilirken Ünal Çetin tutuklandı. Çetin tutuklama kararı sonrasında görevinden uzaklaştırıldı. İşte detaylar...