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İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı! Rüşvet skandalı sonrası görevden alındı

A Haber
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Giriş: 04.02.2023 09:37
Çanakkale’nin Gökçeada İlçesi’nde büyük imar yolsuzluğu sonrası gözaltına alınan aralarında İYİ Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin ve İmar Müdürü Seval Duran’ın da bulunduğu 5 şüpheli Adliye’ye sevk edilirken Ünal Çetin tutuklandı. Çetin tutuklama kararı sonrasında görevinden uzaklaştırıldı. İşte detaylar...
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