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İYİ Parti'de  “oy verilmeyecekler” listesi krizi sürüyor! Akşener'e ‘Koray Aydın’a görev vermeyin’ ziyareti!

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Giriş: 26.09.2020 14:15
Güncelleme:26.09.2020 14:18
İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı’nda yaşanan “oy verilmeyecekler” listesiyle çıkan krizde, milletvekilleri devreye girip Genel Başkan Meral Akşener’le görüştü. Milletvekillerinin yeni oluşturulacak Başkanlık Divanı’nda, listeyi yapıp delegelere dağıttığı öne sürülen Teşkilat Başkanı Koray Aydın’a yer verilmemesini istediği öğrenildi.
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