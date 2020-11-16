16 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Parti'de liste krizi! Adana Milletvekili İsmail Koncuk istifa etti

İYİ Parti'de liste krizi! Adana Milletvekili İsmail Koncuk istifa etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.11.2020 16:13
Güncelleme:16.11.2020 16:17
İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı’nda yaşanan “oy verilmeyecekler” listesiyle ortaya çıkan krizde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk istifa etti. Koncuk, istifa açıklamasında İYİ Parti ile HDP arasındaki yakınlaşmadan şikayet etti.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa etti. Koncuk yaptığı açıklamada, "İYİ Parti iyi yönetilmiyor" dedi.

Koncuk, şu açıklamaları yaptı;

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak için PKK'nın taleplerini karşılamaya çalıştılar.

Gerçek dava adamları ve kurucular küçük düşürülmeye çalışılmıştır.

Bugünden itibaren ne milletvekili olarak ne de üye olarak İyi Parti'yle bağlantım kalmamıştır."

İYİ Parti'de kriz istifa getirdi
İYİ Parti'de kriz istifa getirdi
Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi
Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi
Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin soruşturma
Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin soruşturma
Okullar tamamen açılacak mı?
Okullar tamamen açılacak mı?
İstanbul'da barajların son durumu ne?
İstanbul'da barajların son durumu ne?
Türkiye'nin acı kaybı! Usta kaleme son veda
Türkiye'nin acı kaybı! Usta kaleme son veda
Azerbaycan tezkeresi TBMM'de!
Azerbaycan tezkeresi TBMM'de!
Dünyaya umut olan Türk bilim insanı konuştu
Dünyaya umut olan Türk bilim insanı konuştu
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında flaş gelişme!
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında flaş gelişme!
PKK'nın bombacıları sınırda yakalandı
PKK'nın bombacıları sınırda yakalandı
Aliyev’den BBC muhabirine tokat gibi cevap
Aliyev’den BBC muhabirine tokat gibi cevap
CHP'nin çarşaf hazımsızlığı
CHP'nin "çarşaf" hazımsızlığı
Daha Fazla Video Göster