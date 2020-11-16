İYİ Parti'de liste krizi! Adana Milletvekili İsmail Koncuk istifa etti

İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı’nda yaşanan “oy verilmeyecekler” listesiyle ortaya çıkan krizde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk istifa etti. Koncuk, istifa açıklamasında İYİ Parti ile HDP arasındaki yakınlaşmadan şikayet etti.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa etti. Koncuk yaptığı açıklamada, "İYİ Parti iyi yönetilmiyor" dedi.

Koncuk, şu açıklamaları yaptı;

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak için PKK'nın taleplerini karşılamaya çalıştılar.

Gerçek dava adamları ve kurucular küçük düşürülmeye çalışılmıştır.

Bugünden itibaren ne milletvekili olarak ne de üye olarak İyi Parti'yle bağlantım kalmamıştır."