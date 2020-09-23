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İYİ Parti'de kongre sonrası deprem: Koray Aydının istifası istendi

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Giriş: 23.09.2020 10:27
Güncelleme:23.09.2020 10:31
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, Halk TV'de yaptığı konuşmada partisindeki krize ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurultay sürecinde bazı isimlerin liste dışı bırakılmasına ilişkin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ı işaret eden Temizer 'Hiç kimsenin burada komiracılık yahut hizipçilik yapmaya hakkı yok. Koray Aydın gereğini yapmalıdır' diyerek istifa çağrısında bulundu.
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