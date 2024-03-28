İYİ Parti’de Ankara mesaisi! İYİ Parti Mansur Yavaş’a meydan okudu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in siyasi ahlaksızlıkla suçladığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a öfkesi dinmiyor. Meral Akşener Ankara seçimlerine özel önem veriyor. Bu kapsamda teşkilatlara tempoyu artırın talimatı verdi. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Yavaş'ın memleketi Beypazarı'nda yaptığı miting ile ABB Başkanı Yavaş’a meydan okudu.

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