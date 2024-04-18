İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadılar

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Savur ilçesinde ilk meclis toplantıları gergin başladı. AK Parti Grubu'nun saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması talebi, belediye başkanı ve DEM Parti Grubu tarafından gündemde "böyle bir madde yok" diyerek reddedildi. Savur ilçesinde ise DEM Partili bazı meclis üyelerinin İstiklal Marşı okunurken yerinde oturduğu karelere yansıdı.

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