İşte Yunanistan'nın Ege kışkırtmasının perde arkası

Yunanistan Doğu Akdeniz’in ardından Ege Denizi’nde de gerilimi arttırıyor. Ege’de birçok konuda uluslararası hukuku çiğnemeye devam eden Atina kendisine anlaşmalarla devredilmeyen ada, adacık ve kayalıkları sahiplenmeye çalışıyor. Peki, Yunanistan’ın Ege Denizi’nde karasularını 12 deniz miline çıkarma girişiminin perde arkasında neler var? İşte A Haber’in özel haberi…