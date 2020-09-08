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İşte Türkiye ve İran arasındaki kritik toplantıda alınan kararlar

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Giriş: 08.09.2020 17:52
Son dakika haberi... Türkiye ve İran arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nın ardından ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, PKK/PJAK ve diğer terör örgütlerine karşı ortak operasyonlar dahil adım atmanın her iki ülkenin sorumluluğunda olduğu vurgulandı. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Lamia Ayhan aktardı.
İşte Türkiye ve İran arasındaki kritik toplantıda alınan kararlar
İşte Türkiye ve İran arasındaki kritik toplantıda alınan kararlar
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