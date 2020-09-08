İşte Türkiye ve İran arasındaki kritik toplantıda alınan kararlar

Son dakika haberi... Türkiye ve İran arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nın ardından ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, PKK/PJAK ve diğer terör örgütlerine karşı ortak operasyonlar dahil adım atmanın her iki ülkenin sorumluluğunda olduğu vurgulandı. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Lamia Ayhan aktardı.