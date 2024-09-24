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İşte Şeyda Yılmaz’ın şehit olduğu çatışmada yaşananlar

İşte Şeyda Yılmaz’ın şehit olduğu çatışmada yaşananlar

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 13:53
İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan tutuklandı. A Haber ekiplerinden Kübra Kılıç çatışmanın yaşandığı yere gitti ve yaşananları anlattı.
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İşte Şeyda Yılmaz’ın şehit olduğu çatışmada yaşananlar
İşte Şeyda Yılmaz’ın şehit olduğu çatışmada yaşananlar
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