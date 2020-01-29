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29.01.2020
İşte Serdar Akinan gerçeği! ABD'den finansal destek almış
Elazığ depremi üzerinden provokasyona soyunan gazeteci Serdar Akinan'ın ABD'den finansal destek aldığını deşifre eden açıklamaları ortaya çıktı. Sahibi olduğu şirketin yüzde 18'lik hissesi için kendisine 180 bin dolar ödendiğini anlatan Akinan'ın, sosyal medya paylaşımlarında da FETÖ'ye destek olduğu belirlendi.
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