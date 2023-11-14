14 Kasım 2023, Salı
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İşte isim isim İmamoğlu'nun troll ordusu! Kılıçdaroğlu'nun destekçisi CHP'yi karıştırdı
CHP'de skandalllar Kurultay'daki seçim sonrası ifşa olmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay'da Genel Başkanlık yarışını Özgür Özel'e kaybetti ve görevini devretti. Öte yandan CHP'de Genel Başkan değişti ama "skandallar partisi" olma geleneği değişmedi. Kılıçdaroğlu destekçisi CHP'li Tolga Erdoğan bu kez de partide Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirdiği troll ordusunu deşifre etti. İstanbul Planlama Ajansı (IPA) ile Ankara'da Mekik Plazadan yönetilen ve sosyal medyada itibar suikasti düzenleyen isimler tek tek ifşa oldu.