İşte dünyayı sarsan esrarengiz ölümler ve perde arkası...

Dünya esrarengiz cinayetlere sahne oluyor. Kimisin de infaz şüphesi kimisinde ise terör izleri var. Ama gerçek ne kimse bilmiyor. A Haber yakın zamanda gerçekleşen cinayetleri izleyicileri için derledi. İşte dünyayı sarsan esrarengiz ölümlerin perde arkası...