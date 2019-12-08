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08.12.2019

İşte dünyayı sarsan esrarengiz ölümler ve perde arkası...

Dünya esrarengiz cinayetlere sahne oluyor. Kimisin de infaz şüphesi kimisinde ise terör izleri var. Ama gerçek ne kimse bilmiyor. A Haber yakın zamanda gerçekleşen cinayetleri izleyicileri için derledi. İşte dünyayı sarsan esrarengiz ölümlerin perde arkası...

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