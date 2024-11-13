İşte Devran Güran’ın ilk ifadesi!

Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında ara kararın açıklanmasının ardından A Haber ekranlarında SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek 3'üncü bir katil zanlısı olduğunu dile getirmişti. Bu açıklamanın ardından oklar Devran Güran'a yönlendirilirken ilk ifadesi ortaya çıktı. Devran Güran'ın ifadesine ilişkin Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman değerlendirmelerde bulundu.

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