İşte casus operasyonunun detayları! MOSSAD operasyonları filmleri aratmadı

Milli İstihbarat Teşkilatı, filmleri aratmayacak bir operasyonla, MOSSAD adına çalışan 34 casusu yakalamıştı. İsrail'in devşirdiği o casusular suikastten adam kaçırmaya kadar Türkiye'yi kana bulamaya hazırlanıyordu. Son yılların nefes kesen operasyonuyla yakalan o casuslar bugün adliyeye sevk edildi. Alınan ifadeler toplanan bilgilerle kirli işin İsrail Tel Aviv'den yönetildiği ortaya çıktı. İşte casus operasyonunun nefes kesen detayları...

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