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İşte 2022 LGS sözel soruları ve cevapları!

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2022 14:29
Güncelleme:05.06.2022 14:51
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenmekte olan LGS soruları, karşısında bu yıl da binlerce öğrenci ter döktü. İstediği liseyi kazanmanın hayalini kuran binlerce öğrenci için uzun bir çalışma döneminin ardından maraton resmen sona erdi. Zorlu sınavın ardından ise LGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı merak konusu olmuştu. Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, İngilizce, Matematik ve Fen Bilimleri soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayımlandı. İşte sözel bölüm soru ve cevapları.
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