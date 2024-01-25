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İstanbul’un su sorunu kalmayacak
İSTANBUL'UN SU SORUNU KALMAYACAK
Dünyanın tüm yaşanabilir şehirlerinde su her vatandaşın doğal hakkı. İstanbul'da herkesin sağlıklı su içmesi sağlanacak.
Hedef şehrin su kapasitesini %21 artırmak olacak.
Bu kapsamda;
- 6 yeni içme suyu barajı,
- 64 yeni su deposu
- 27 içme suyu terfi istasyonu
- 700 km isale hattı şehre 5 yılda kazandırılacak.
MARMARA DENİZİ'NİN KADERİ DEĞİŞECEK
İstanbul'un mavi gelinliği Marmara Denizi'nin de kaderi değişecek. Denize bir damla atık su gitmeyecek.
İlk temel Silahtarağa'da atılacak. 9 yeni ileri biyolojik arıtma tesisi açılacak ve mevcut atık su arıtma tesisleri ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek.
SIFIR ATIK HEDEFİNE ULAŞAN İLK METROPOL
Sıfır atık hedefi için:
• Her ilçede atık geri kazanım merkezleri kurulacak
• Yenilenebilir Enerji Yatırımları: HES, RES, GES, 2 tane 3'er bin tonluk katı atık yakma tesisi kurulacak.
• Atıktan enerji kazanmamızı sağlayacak olan 500 tonluk endüstriyel atık yakma tesisi hayata geçirilecek.
• İstanbul sıfır atık hedefine ilk ulaşan metropol olacak.