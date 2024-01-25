AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı "İstanbul Vizyonu" Toplantısı'nda İstanbul projelerini anlattı. Kurum, İstanbulluların sorunlarını çözecek 'Siztem İstanbul'un 10 hedefini açıklarken, peş peşe müjdeler verdi.

İSTANBUL'UN SU SORUNU KALMAYACAK

Dünyanın tüm yaşanabilir şehirlerinde su her vatandaşın doğal hakkı. İstanbul'da herkesin sağlıklı su içmesi sağlanacak.

Hedef şehrin su kapasitesini %21 artırmak olacak.

Bu kapsamda;

- 6 yeni içme suyu barajı,

- 64 yeni su deposu

- 27 içme suyu terfi istasyonu

- 700 km isale hattı şehre 5 yılda kazandırılacak.



MARMARA DENİZİ'NİN KADERİ DEĞİŞECEK

İstanbul'un mavi gelinliği Marmara Denizi'nin de kaderi değişecek. Denize bir damla atık su gitmeyecek.

İlk temel Silahtarağa'da atılacak. 9 yeni ileri biyolojik arıtma tesisi açılacak ve mevcut atık su arıtma tesisleri ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek.



SIFIR ATIK HEDEFİNE ULAŞAN İLK METROPOL

Sıfır atık hedefi için:

• Her ilçede atık geri kazanım merkezleri kurulacak

• Yenilenebilir Enerji Yatırımları: HES, RES, GES, 2 tane 3'er bin tonluk katı atık yakma tesisi kurulacak.

• Atıktan enerji kazanmamızı sağlayacak olan 500 tonluk endüstriyel atık yakma tesisi hayata geçirilecek.

• İstanbul sıfır atık hedefine ilk ulaşan metropol olacak.