“İstanbul’un kaybolan yılları” toplantısı! 4 yılda neler kaybetti?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin 4 yılını değerlendirmek üzere bir araya geldi. "İstanbul'un kaybolan yılları" başlığıyla düzenlenen toplantıda, İBB'nin borç batağına nasıl sürüklendiği anlatıldı.

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