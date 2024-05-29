İstanbul’un fethinin 571. yılı

Fatih Sultan Mehmed 21 yaşındayken büyük bir zafer elde ederek İstanbul'u Türk medeniyetine kazandırdı. O kutlu fethin üzerinden tam 571 yıl geçti. şimdi sözü a haber muhabiri ahmet nazif vural ve konuğuna bırakalım...

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